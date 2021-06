Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Billigflugtochter Eurowings sehe sich angesichts anziehender Ticketbuchungen in ihren Geschäftsplänen für den Sommer bestärkt. "Wir haben neue Flüge, die sich innerhalb von Tagen füllen", habe Eurowings-Chef Jens Bischof am Montag in einer Videokonferenz gesagt. Bis Ende Juni werde die Gesellschaft voraussichtlich 60 Flugzeuge in der Luft haben. Im August sollten es 81 sein, die aber nicht vor September im Volleinsatz fliegen dürften.Hoffnung würden dem Manager die Fortschritte bei der Impfung gegen Covid-19, die Aufhebung vieler Reisewarnungen und damit die Öffnung vieler Reiseziele für Urlauber bereiten. Derzeit würden v.a. Ferienziele gebucht, habe Bischof gesagt - allen voran Mallorca. Aber auch bei Flügen zu Familien und Verwandten im Ausland gebe es eine Belebung. Bei Städtezielen rechne Bischof spätestens nach den Sommerferien mit einer anziehenden Nachfrage.Unterdessen seien viele Kunden immer noch vorsichtig. Ein Großteil buche die Tickets erst in den letzten vier Wochen vor Abflug, habe Bischof gesagt. Eurowings stelle weitere Flüge bereit, wenn die Nachfrage anziehe. Das Management wolle nur Flüge anbieten, die auch Geld abwerfen würden. Bischof zufolge seien die Maschinen derzeit zu gut zwei Dritteln gefüllt. "Wir erwarten, im Sommer die 80-Prozent-Marke zu überschreiten."Unterdessen wolle Eurowings nach der Corona-Krise stärker auf den Geschäftsausbau im Ausland setzen. Die Corona-Krise habe einige weiße Flecken hinterlassen, habe Bischof gesagt. Manche Strecken würden kaum oder gar nicht mehr angeboten. Dies sei für Eurowings eine Gelegenheit, das eigene Angebot auszubauen.Meldungen wie die heutige würden natürlich die Hoffnung auf eine allmähliche Normalisierung des Luftverkehrs nähren. Diesbezüglich sei es aber noch ein sehr weiter Weg. Wegen der Gefahr einer größeren Kapitalerhöhung dränge sich ein Einstieg bei der Lufthansa weiterhin nicht auf. Bereits investierte Anleger könnten an Bord bleiben (Stopp: 9,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Papiere bereits im Depot hat, sollte die Position mit einem Stoppkurs bei 9,50 Euro absichern. (Analyse vom 14.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.