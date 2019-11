Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.11.2019/ac/a/d)



Der DAX-Konzern habe seine ohnehin schon beeindruckende Marktmacht in Europa in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Die Lufthansa plane die Partnerschaften mit den indischen Airlines Vistara und Air India in den nächsten Jahren auszubauen. Mit Air India sei bereits ein Codeshare-Abkommen vereinbart worden. Womöglich komme es dazu auch zukünftig mit Vistara. Zudem solle ab April 2020 die Strecke München - Bangalore fünfmal pro Woche angeboten werden. Zusammen mit der Tochter Swiss würden bereits u.a. die Metropolen Delhi, Mumbai oder Chennai angeflogen.Der indische Flugmarkt dürfte in den kommenden Jahren einer der am stärksten wachsenden Märkte der Welt werden. Neben dem hohen Bevölkerungswachstum des Landes spreche hierfür auch der steigende Wohlstand einer ebenfalls immer größer werdenden Mittelschicht. Verständlich, dass die Lufthansa sich nun auch hier festsetzen wolle.Es mache durchaus Sinn, dass sich der Luftverkehrskonzern Schritt für Schritt in wachsenden Märkten außerhalb Europas etablieren wolle. Auf die Gewinn- und Kursentwicklung dürften die Pläne für Indien jedoch vorerst kaum einen größeren Einfluss haben.