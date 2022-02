Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aussichten für Lufthansa & Co würden sich weiter aufhellen. Denn die Reiselust vieler Menschen in Deutschland scheine trotz der verschärften Corona-Lage zurückzukehren. Nach einer Auswertung des Analysehauses TDA hätten die Buchungen seit Ende vergangenen Jahres Fahrt aufgenommen. Im Mittelpunkt stehe dabei der Sommerurlaub.Auch die Billigflieger Ryanair und easyJet würden sich auf einen Sommer mit hohen Buchungszahlen vorbereiten. Allein in den ersten zwei Januarwochen 2022 hätten die Neubuchungsumsätze im Reisevertrieb die des gesamten Dezembers 2021 deutlich übertroffen, habe TDA mitgeteilt. Der klassische Januar-Peak kehre in diesem Jahr zurück. Das Vor-Corona-Niveau hätten die Umsätze aber noch nicht wieder erreicht. Der Januar habe vor Ausbruch der Pandemie traditionell zu den starken Buchungsmonaten für die volumenstarke Sommersaison gezählt.Der diesjährige Sommerurlaub rücke demnach zunehmend in den Fokus Sonnenhungriger: Sein Anteil am gesamten Buchungsumsatz sei bis Mitte Januar auf 64 Prozent getiegen. Zusammengerechnet hätten die Buchungen in Reisebüros und auf Reiseportalen für die diesjährige Sommersaison zwar erst die Hälfte des Vor-Corona-Umsatzes 2019 erreicht. Hoffnung mache aber die Entwicklung seit Anfang des Jahres. Die Buchungsumsätze seien von Woche zu Woche gestiegen. "Die Tendenz stimmt", habe TDA mitgeteilt.In eine ähnliche Richtung würden die Sommer-Prognosen der zwei großen Billigflieger Ryanair und easyJet gehen. Ryanair-Chef Michael O'Leary rechne für seine Airline sogar mit mehr Flügen als vor der Corona-Krise: Die angebotene Sommer-Kapazität liege derzeit 14 Prozent höher als im Sommer 2019. "Wir sehen einen starken Sommer vor uns, mit einer aufgestauten Nachfrage", habe easyJet-Chef Johan Lundgren bereits am Mittwoch (27. Januar) gesagt. Für die Hauptreisezeit von Juli bis September wolle er daher fast so viele Flüge anbieten wie im Vorkrisen-Sommer 2019.Mutige können weiterhin darauf setzen, dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig dabei: Ein bei 5,15 Euro platzierter Stoppkurs sichere die Spekulation vor größeren Verlusten. (Analyse vom 01.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link