Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,64 EUR +0,73% (10.02.2022, 09:08)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,623 EUR +0,50% (10.02.2022, 09:22)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach zwei langen Jahren, in denen die Zahl der negativen Nachrichten für Airlines wie die Lufthansa weitaus höher gelegen habe als die Zahl der "Mut machenden News", wandle sich dieses Bild mehr und mehr. Die Hoffnung auf größere Schritte in Richtung Normalisierung nehme weiter zu - dementsprechend würden Akten wie die der Lufthansa an der Börse wieder stärker gesucht.An den vergangenen zwei Handelstagen habe sich die Lufthansa-Aktie weiter verteuern können. In einem ohnehin sehr freundlichen Marktumfeld sei dem MDAX-Titel sogar ein frisches Kaufsignal geglückt. So sei der Kurs über das bisherige Jahreshoch bei 7,34 Euro geklettert. Damit wäre der Weg nach oben rein charttechnisch betrachtet vorerst frei. Die nächsten ernstzunehmenden Hürden lägen nun bei 8,03 und 8,16 Euro, den Hochs aus dem Frühjahr 2021.Das Sentiment stimmt, die Aussichten hellen sich allmählich weiter auf und das Chartbild ist bullish: Mutige können daher bei der Lufthansa weiter an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun von 5,15 auf 5,50 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 10.02.2022)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: