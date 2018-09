Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,22 EUR -3,72% (27.09.2018, 12:54)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,19 EUR -3,68% (27.09.2018, 13:07)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei gestern stark unter Druck geraten: Um satte 5% sei es mit den DAX-Titeln nach unten gegangen. Und auch heute verbillige es sich deutlich. Der Kursrückgang habe insnesondere zwei Gründe.Zum einen belaste heute ein negativer Analystenkommentar von Kepler Cheuvreux. So habe Analystin Ruxandra Haradau-Doser den Titel von "hold" auf "reduce" herabgestuft. Ferner sei das Kursziel von 22,50 auf 19,30 Euro gesenkt worden. Ihrer Ansicht nach dürften mehr Freizeit- statt Geschäftsreisen in Q3 zu einer schwächeren Umsatzentwicklung bei den Airlines geführt haben. Sie habe auch auf zunehmende Kapazitäten im Winterflugplan und weiter steigende Treibstoffkosten verwiesen.Die Treibstoffkosten seien aktuell auch für mehrere Marktteilnehmer ein Grund zur Sorge wegen der zuletzt weiter gestiegenen Ölpreise. Jedoch sollten Investoren hierbei im Hinterkopf behalten, dass die Lufthansa diesbezüglich so gut wie kaum eine andere Fluglinie abgesichert sei: Laut der Berenberg Bank sei der deutsche Marktführer 2018 mit knapp 78% gegen höhere Kerosinkosten abgesichert. So würde ein um fünf USD gestiegener Ölpreis das Konzern-EBIT nur um gerade einmal 1,5% verringern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: