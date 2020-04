Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,75 EUR +1,13% (07.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,764 EUR -0,41% (07.04.2020, 21:59)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es sei bereits seit einigen Tagen darüber spekuliert worden, nun herrsche Gewissheit: Der deutsche Luftverkehrskonzern sich im Zuge des durch das Coronavirus ausgelösten Ausnahmezustands zu tiefgreifenden Schritten gezwungen und mache jetzt Nägel mit Köpfen. So schließe die Lufthansa die Tochter Germanwings komplett. Zudem sollten bei vielen anderen Töchtern Flugzeuge komplett stillgelegt werden. Auf ihrer Homepage habe die Lufthansa mitgeteilt: "Zudem soll die bereits vor der Krise festgelegte Zielsetzung von Eurowings, den Flugbetrieb auf eine Einheit zu bündeln, nun beschleunigt umgesetzt werden. Der Flugbetrieb der Germanwings wird beendet. Alle daraus resultierenden Optionen sollen mit den Sozialpartnern besprochen werden."Das Aus für Germanwings sei letztlich keine Überraschung mehr. Es zeige allerdings auch, wie schwierig die aktuelle Situation für den über Jahre hinweg auf Wachstum getrimmten Konzern derzeit sei. "Der Aktionär" sei weiterhin optimistisch gestimmt, dass die sehr günstig bewertete Lufthansa-Aktie in einigen Jahren deutlich höher notieren werde. Wegen der aktuellen Unwägbarkeiten und des Risikos einer größeren Kapitalerhöhung könnten konservative Anleger mit einem Einstieg aber noch etwas abwarten. Nur ganz Mutige könnten bereits jetzt erste Positionen aufbauen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: