Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Seit der Pleite von Thomas Cook gehe es für die Lufthansa-Aktie aufwärts. Zudem profitiere der deutsche Luftverkehrskonzern von den sinkenden Ölpreisen. Unter charttechnischen Gesichtspunkten sei die Lufthansa-Aktie sehr spannend und stehe kurz vor einem neuen starken Kaufsignal.Die wichtige Marke liege bei 16,12 Euro und resultiere aus dem Gap von Mitte Juni. Sollte diese Hürde überwunden werden, dürfte diese Kurslücke in den nächsten Wochen geschlossen werden. Die obere Gap-Kante liege bei 17,62 Euro, also rund 10% über dem aktuellen Niveau. Zuvor müsse die Lufthansa-Aktie natürlich über den Widerstand bei 17 Euro hinaus. Hier habe der Titel im Oktober 2018 und im Mai 2019 mehrere Auflagepunkte gebildet.Nicht unerwähnt bleiben sollte die 200-Tage-Linie. Die verlaufe bei 17,80 Euro und bilde zusammen mit der Gap-Kante einen starken Widerstandsbereich. Es werde folglich kein Zuckerschlecken, diesen Bereich zu überwinden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: