Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.09.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Noch bis 5. Oktober laufe die Kapitalerhöhung der Deutschen Lufthansa. Durch die Kapitalmaßnahme werde Lufthansa einen Bruttoemissionserlös in der Höhe von EUR 2,14 Mrd. erzielen. Das Bezugsverhältnis betrage 1:1, somit werde die bestehende Aktienanzahl von 597.742.822 um dieselbe Anzahl erhöht, was zu einem deutlichen Verwässerungseffekt bestehender Aktionäre aufgrund der in Zukunft insgesamt verdoppelten Anzahl ausgegebener Aktien führe. Dass nunmehr Klarheit über Ausmaß und Zeitpunkt der Kapitalerhöhung herrsche, werte Maurer als positiv. Die Kapitalerhöhung sei durch das Bankenkonsortium garantiert.Maurer sehe den Bezugspreis der neuen Aktien in Höhe von EUR 3,58 als attraktiv an und rate bestehenden Aktionären dazu ihr Bezugsrecht auszuüben. Der Bezugspreis entspreche einem Abschlag von 39,3% zum theoretischen Kurs exklusive Bezugsrecht und einem Abschlag von 56,4% gegenüber dem Schlusskurs vor Ankündigung der Details zur Kapitalerhöhung. Der Bezugsrechtehandel ende am 30. September. Die "Halten"-Empfehlung des Analysten für die Aktie der Lufthansa bleibe unverändert aufrecht. Das Kursziel werde er nach Ablauf der Kapitalerhöhung an die neue Aktienanzahl und verringerte Nettoverschuldung anpassen. Der Aktienkurs der Lufthansa pendle sich nun zwischen dem letzten Schlusskurs vor Ankündigung der Details zur Kapitalerhöhung (17. September, EUR 8,21) und dem Bezugspreis der neuen Aktien ein. Der aktuelle Kurs der Lufthansa sei etwas höher als der um den Wert des Bezugsrechts bereinigte Schlusskurs vom 17. September.Die Kapitalerhöhung ermögliche der Lufthansa die Rückzahlung der im Vorjahr erhaltenen staatlichen Unterstützung im Ausmaß von ca. EUR 2,5 Mrd. bis zum Jahresende (EUR 1,5 Mrd. Wirtschaftsstabilisierungsfonds, EUR 1 Mrd. Stille Einlage). Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds habe sich verpflichtet, seine Anteile frühestens sechs Monate nach Abschluss der Kapitalerhöhung zu veräußern, sollte er in Rahmen der Kapitalerhöhung die Bezugsrechte ausüben.Die letzte Einschätzung zur Aktie von Lufthansa lautet "Halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 23.09.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.