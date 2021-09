Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.09.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Die Deutsche Finanzagentur habe Mitte August erklärt, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) seine Beteiligung an der Deutschen Lufthansa AG (ausgehend von 20,0%) in den darauffolgenden Wochen um maximal 5,0 Prozentpunkte reduzieren werde. Die Lufthansa-Aktie sei seit dieser Ankündigung um gut 8% gesunken (Xetra-Schlusskurs vom 31.08.2021 vs. Xetra-Schlusskurs vom 13.08.2021).Der Analyst gehe davon aus, dass die Anteilsreduzierung des WSF ein Signal an die Aktionäre/Investoren vor der anstehenden Kapitalerhöhung (noch keine Konditionen veröffentlicht) senden solle, dass der WSF auf eine Sperrminorität bei der Lufthansa verzichte (wäre vertraglich durch die Umwandlung der Stillen Beteiligung II möglich gewesen). Allerdings könnte der WSF die zufließenden Mittel aus dem Verkauf der Lufthansa-Aktien zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung inkl. möglicher Anteilserhöhung verwenden.Laut Medienberichten würden Investoren im Rahmen der Kapitalerhöhung einen deutlichen Abschlag auf das gegenwärtige Kursniveau fordern. Das Umfeld für die Langstrecke bleibe sehr herausfordernd (weiterhin Reisebeschränkungen zwischen USA und EU). Dennoch habe Lufthansa-CEO Spohr das Ziel einer Kapazität der Netzwerk-Airlines von 40% (im Vergleich zum Vorkrisenniveau) im Gesamtjahr 2021 wiederholt, was der Analyst positiv werte. Das Lufthansa-Management stehe bezüglich der Kapitalerhöhung unter einem gewissen Zeitdruck (Bundestagswahl am 26.09.). Zudem bleibe die Wettbewerbsintensität hoch und die strukturellen Herausforderungen würden nicht geringer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: