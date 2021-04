Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,822 EUR +2,56% (30.04.2021, 16:05)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,808 EUR +2,08% (30.04.2021, 15:50)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa habe gestern ihre Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Mittlerweile hätten sich mehrere Analysten zum MDAX-Titel geäußert. So habe etwa die DZ BANK die Aktie von "verkaufen" auf "halten" hochgestuft und den fairen Wert von 10,00 auf 10,50 Euro angehoben.Die Pandemie habe auch das erste Quartal belastet und so sei die Lage der Fluggesellschaft weiterhin nicht einfach, habe Analyst Dirk Schlamp geschrieben. Einerseits laufe die Erholung schleppender als ursprünglich erwartet. Andererseits stecke der Konzern immer noch in der Neuausrichtung. Zudem sei eine umfangreiche Kapitalerhöhung zu erwarten. Schlamp gehe jedoch davon aus, dass sich das Umfeld in den kommenden Monaten aufgrund der Impffortschritte und der sukzessiven Aufhebung der Reisebeschränkungen spürbar beleben werde und sich dadurch die Nachrichtenlage bessern sollte.Indes habe die Deutsche Bank das Kursziel von 7,20 auf 8,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "sell" belassen. Nach diesen rechne Analyst Jaime Rowbotham für das laufende Jahr mit einem geringeren Verlust der Fluggesellschaft. An seiner Skepsis mit Blick auf die beiden kommenden Jahre ändere das aber nichts.Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für die Lufthansa-Aktie auf "sell" mit einem Kursziel von 7,00 Euro belassen. Der schwelende Verbrauch von Barmitteln dürfte die Fluggesellschaft zu einer weiteren Kapitalmaßnahme zwingen, so Analyst Adrian Yanoshik. Das Management sei trotz des zunehmenden Drucks nicht gerade in Eile, die Baustellen Verkäufe, Finanzierung und Abkommen mit Beschäftigten zu beheben.Die Mehrheit der Analysten bleibe für den MDAX-Titel aktuell noch skeptisch. Angesichts der aktuell extrem schwierigen Marktbedingungen und der unsicheren Aussichten drängt sich ein Kauf der Lufthansa-Aktie vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2021)Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Lufthansa.Mit Material von dpa-AFX