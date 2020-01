Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.01.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktionäre brauchen starke Nerven - AktienanalyseDie Aktionäre der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) brauchen weiter starke Nerven, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die kleine Erholung im Zuge der Deeskalation im Konflikt zwischen dem Iran und den USA sowie dem damit verbundenen Ölpreisrückgang habe sich als Strohfeuer entpuppt. Für schlechte Stimmung hätten die Verkehrszahlen zum vergangenen Jahr gesorgt. Zwar habe die Airline 2019 gut 145 Mio. Passagiere befördert und die Zahl der Fluggäste damit um 2,3 Prozent gesteigert. Ryanair habe im vergangenen Jahr einschließlich seiner kleinen Airlines Lauda, Malta Air und Buzz allerdings 152,4 Mio. Fluggäste (plus neun Prozent) gezählt. Damit habe die Lufthansa ihre Stellung als Europas größte Passagier-Airline erneut an die Iren verloren.Auch die Zahlen zum Frachtgeschäft seien auf wenig Gegenliebe gestoßen: Trotz eines vergrößerten Flugangebots sei die Verkehrsleistung um 2,1 Prozent auf 10,7 Mrd. Tonnenkilometer gesunken. Die Auslastung der Frachträume habe sich deutlich um 5,3 Prozentpunkte auf 61,4 Prozent verschlechtert. Zudem rechne der Lufthansa-Konzern mit weiter steigenden Kosten für Flugbenzin. Für das laufende Jahr erwarte der DAX-Konzern trotz einer leichten Erhöhung des Angebots Kerosinkosten von 6,9 Mrd. Euro. Das seien 200 Mio. Euro mehr als 2019, wie aus einer am Montag in New York veröffentlichten Analystenpräsentation hervorgehe.Kurzum: Das Umfeld für die Airline bleibt herausfordernd, große Sprünge bei der Lufthansa-Aktie sind daher zunächst wohl nicht zu erwarten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2020)