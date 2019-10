Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,85 EUR +2,92% (21.10.2019, 13:05)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,83 EUR +2,06% (21.10.2019, 12:52)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ufo-Warnstreiks hätten dem Lufthansa-Konzern kein erholsames Wochenende beschert. Der für Sonntagmorgen angekündigte Streik sei auf den ganzen Tag ausgeweitet worden, sodass es zu einigen Flugausfällen an deutschen Flughäfen gekommen sei. Betroffen gewesen seien ausschließlich innerdeutsche Flüge. Insgesamt habe der Aufruf der Ufo nur mäßigen Erfolg gehabt - 90 Prozent der Mitarbeiter seien pünktlich am Arbeitsplatz erschienen.Nicht zuletzt, weil die Lufthansa mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen für alle Teilnehmer gedroht habe. Außerdem habe der Luftfahrt-Konzern seinen Mitarbeitern zwei Prozent mehr Gehalt eingeräumt. Das Zugeständnis übersteige die ursprüngliche Forderung der Ufo - aber zu einer Anerkennung weiterer Tarifforderungen sei die Lufthansa nicht bereit.Unbeeindruckt von dem Dauerstreitthema zeige sich der Aktienkurs. Charttechnisch wichtig werde jetzt die 16-Euro-Marke. Nach den Gewinnwarnungen im Juni, sei hier eine Gap entstanden. Gelinge es diesen Widerstand zu überwinden, liege das nächste Kursziel bei 17,04 Euro, dem Mai-Tief. Sollte sich der kurzzeitige Aufschwung nicht fortsetzen, warte bei 14,43 Euro die nächste Unterstützung.Mutige Anleger können aber zugreifen und einen Stopp bei 11,40 Euro platzieren, so Alicia Höfler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.