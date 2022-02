Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Konflikt in der Ukraine sei weiterhin das bestimmende Thema auch an der Börse. Die neuen Sanktionen, die unter anderem die freie Nutzung des Luftraumes weiter einschränken würden, würden auch die Lufthansa betreffen. Die Aktie knicke am heutigen Montag um rund fünf Prozent ein. Die 200-Tage-Linie habe bisher schlimmeres verhindern können.Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundenen Einschränkungen des Luftverkehrs hätten unmittelbare Folgen auf die Lieferketten. In der Luftfracht würden die aus dem EU-Luftraum verbannten russischen Gesellschaften ausfallen, während die westlichen Airlines den Luftraum über dem größten Staat der Erde nicht mehr nutzen könnten. Flüge aus Mitteleuropa nach Japan, Korea und China würden sich teils um mehrere Stunden verlängern und könnten bis zu 20 Prozent weniger Fracht mitnehmen, wie die Lufthansa Cargo berichtet habe.Wer übernehme also das Geschäft der Russen-Frachter? Die Lufthansa Cargo fliege bereits seit Beginn der Corona-Pandemie an der Grenze ihrer Kapazitäten und werde für das Geschäftsjahr 2021 einen Rekordgewinn in Milliardenhöhe beim coronageschädigten Lufthansa-Konzern abliefern. Vor wenigen Jahren noch undenkbar, betreibe sie seit kurzem sogar zwei Mittelstreckenjets vom Typ Airbus A321 als Frachtflugzeuge.Luftfahrtexperte Gerald Wissel von der Beratungsgesellschaft Airborne sehe große geschäftliche Chancen für die großen arabischen Gesellschaften wie Emirates und Qatar, die bislang wie die Chinesen weiterhin den russischen Luftraum nutzen würden. Wegen der geografischen Lage ihrer Drehkreuze müssten sie auch die Verbindungen nach Fernost nicht ändern, während die US-Gesellschaften stärker auf die Pazifik-Routen umsteigen dürften. Wissel warne auch vor steigenden Kerosin-Preisen und weniger Geschäftsreisen angesichts der Invasion Putins. "Die Auswirkungen des Krieges auf den Luftverkehr sind gewaltig. Es wird sehr darauf ankommen, wie lange der Konflikt anhält."MIt Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: