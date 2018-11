Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie: DE0008232125

WKN Deutsche Lufthansa-Aktie: 823212

Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie: LHA

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie: DLAKF

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.11.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie sendet wieder klare Lebenszeichen - AktienanalyseDie Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) hat ihren Aktionären in diesem Jahr wenig Freude gemacht, ging es doch für das Papier überwiegend steil bergab, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Inzwischen aber sende die Aktie wieder klare Lebenszeichen. Auf Monatssicht sei es um mehr als elf Prozent nach oben gegangen. Einer der Hauptgründe sei die Korrektur am Ölmarkt. Brent habe sich binnen vier Wochen um mehr als 23 Prozent verbilligt. Das drücke den Kerosinpreis - und damit einen der größten Kostenblöcke bei der Airline. Zudem habe die Lufthansa dank ihres vergrößerten Flugangebots und eines steigenden Ticketabsatzes im Oktober erneut ein starkes Passagierwachstum verzeichnet. Insgesamt seien 13,2 Mio. Fluggäste befördert worden - ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig habe sich die Auslastung der Maschinen um 0,4 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent verbessert.Auch von der schwächelnden Frachttochter Lufthansa Cargo kamen gute Neuigkeiten: Sie hat mit der China Post Group, einem der größten Post/Logistik-Unternehmen der Welt, eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, die schrittweise vertieft werden soll, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:21,52 EUR +2,77% (29.11.2018, 17:35)