Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,55 EUR -2,59% (22.03.2019, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,54 EUR -3,41% (22.03.2019, 16:56)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Auch heute gehe es mit dem DAX-Titel bergab. Zwar würden die Perspektiven für die größte europäische Airline gut und die Bewertung der Aktie im Branchenvergleich sehr günstig bleiben. Dennoch helfe dies dem Aktienkurs derzeit nicht.Der wichtigste Grund für die Kursschwäche sei natürlich der eher vorsichtige Ausblick von Carsten Spohr. Der Lufthansa-Chef erwarte für das laufende Jahr lediglich ein EBIT in der Spanne von 2,4 bis 3,0 Mrd. Euro, Analysten seien bislang von einem operativen Gewinn von 2,8 Mrd. Euro ausgegangen. DER AKTIONÄR sehe dies allerdings eher wenig dramatisch.Der Konzernchef selbst habe beim verhaltenen Ausblick für 2019 bereits auf die wohl steigenden Kerosinpreise verwiesen. Und die könnten angesichts der Ölpreise, die kürzlich wieder neue Mehr-Monats-Hochs erreicht hätten, im laufenden Jahr wirklich die Kosten für die Kranich-Airline etwas in die Höhe treiben. Jedoch sollten Investoren bedenken, dass kaum eine Fluggesellschaft derart gut gegen steigende Kerosinpreise abgesichert sei wie die Lufthansa. Außerdem gebe es im historischen Vergleich keinen nachhaltigen Zusammenhang zwischen steigenden Ölpreisen und einem sinkenden Lufthansa-Kurs.Für den AKTIONÄR bleibt die Lufthansa-Aktie angesichts der guten Perspektiven sowie der im Branchenvergleich sehr günstigen Bewertung nach wie vor ein attraktives Langfrist-Investment. Wegen des angeschlagenen Charts besteht aber vorerst keine Eile für einen Einstieg, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bereits engagierte Anleger sollten den Stoppkurs bei 16,80 Euro beachten. (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link