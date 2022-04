Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,32 EUR -1,21% (22.04.2022, 10:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,335 EUR -2,08% (22.04.2022, 10:41)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe in den vergangenen sechs Handelstagen rund sieben Prozent an Wert zulegen können. Allein am gestrigen Donnerstag habe die Lufthansa-Aktie ein Plus von rund 4,7 Prozent verbucht. Grund sei ein optimistischer Ausblick des US-Konkurrenten United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV) gewesen. Doch Barclays stehe der Lufthansa-Aktie weiterhin skeptisch gegenüber.Die britische Investmentbank Barclays habe Lufthansa vor Zahlen auf "underweight" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Demnach hätte das Papier rund 30 Prozent Abwärts-Potenzial, wenn man das aktuelle Kursniveau zugrunde lege.Das erste Quartal der europäischen Fluggesellschaften dürfte unter der Coronavirus-Variante Omikron gelitten haben, habe Analyst Willi Ruppricht in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Die Buchungstrends sähen indes gut aus und hätten zum Sommer hin eine starke Nachfrageerholung erwarten lassen, wobei die Kerosinpreise bremsen dürften. Ruppricht bevorzuge indes weiter die Billigfluglinien. Unter diesen erscheine Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z) mit Blick auf Absicherungsgeschäfte, Kosten und Wachstum am besten positioniert.Trotz der negativen Einschätzung von Barclays bleibe DER AKTIONÄR bei seiner Meinung, dass risikobereite Anleger durchaus auf eine nachhaltige Erholung der Luftfahrt wetten könnten. Neben United Airline hatte auch zuletzt der US-Rivale Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8) für neue Zuversicht gesorgt. Wichtig: Wer darauf setzt, sollte seine Position unverändert mit einem Stopp bei 5,20 Euro nach unten absichern, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link