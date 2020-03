Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.03.2020/ac/a/d)



Die Lufthansa-Aktie rausche weiterhin ungebremst in den Keller. Am Nachmittag gebe das Papier des deutschen Luftverkehrskonzerns um rund 12% nach und gehöre erneut zu den schwächsten Werten des Tages im DAX. Nach dem jüngsten Schock aus Washington würden sich europäische Fluggesellschaften wegen des Einreisestopps in die USA auf noch mehr Flugstreichungen vor bereiten. Unter anderem habe die Lufthansa nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Kurzarbeit für Mitarbeiter am Boden und in der Kabine beantragt. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die gesamte Branche würden damit noch härter. Experten würden einen Ausleseprozess erwarten, den längst nicht alle Fluggesellschaften überleben würden.Die Lufthansa-Aktie sei mit dem heutigen Kursrutsch auch unter das 2016er-Tief bei 9,10 Euro gefallen. Damit warte als nächste Unterstützung, soweit man charttechnischen Unterstützungen in der derzeitigen Phase überhaupt größere Beachtung schenken sollte, in Form des 2012er-Tiefs bei 7,88 Euro. Die Stimmung an den Börsen scheine derzeit nahe ihrem Tiefpunkt. Anleger sollten dennoch eine Beruhigung abwarten.