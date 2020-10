Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren könnten: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bereits gestern habe die Aktie der Lufthansa deutlich im Plus geschlossen. Dank eines neuen Tweets von Donald Trump klettere der Wert auch heute weiter nach oben. Habe die Aktie nun ihren Boden gefunden oder gehe es nach der kurzen Erholung weiter bergab? Die Charttechnik verrate, worauf Anleger jetzt achten sollten.Heute Nacht habe der US-Präsident den Kongress in einem Tweet aufgefordert, 25 Milliarden Dollar an Lohnhilfen für Airlines bereitzustellen. American Airlines und Delta Airlines hätten daraufhin im US-Handel über drei Prozent im Plus geöffnet. Auch die Lufthansa-Aktie könne von der guten Branchenstimmung profitieren.Auf lange Sicht sehe das Chartbild aber ernüchternd aus. Nach einem starkem Kursverfall Anfang des Jahres bewege sich der Kurs seit Mai seitwärts. In den vergangenen zwei Wochen habe die Aktie dabei zweimal nur sehr knapp über der Unterstützung an der 7-Euro-Marke geschlossen.Die aktuelle Nachrichtenlage und die überverkauften Indikatoren-Werte (Stochastik und MACD) könnten nun für eine kurzfristige Erholung bis zur oberen Begrenzung bei rund 9 Euro sorgen. Pralle der Kurs aber an dieser Marke ab oder erreiche diese gar nicht erst, würden erneute Rücksetzer drohen.Anleger lassen die Finger von der Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link