Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,826 EUR -3,12% (19.05.2020, 14:27)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,872 EUR -3,34% (19.05.2020, 14:12)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In wenigen Tagen stehe die nächste turnusmäßige Indexüberprüfung der Deutschen Börse an. Die Börsenhüter würden dann schauen, ob sich im DAX, MDAX, SDAX oder TecDAX etwas ändern müsse. Bei den Blue Chips drohe der Lufthansa-Aktie der Abstieg aus der 1. Börsenliga. Nach Einschätzung von J.P. Morgan könnte die Airline von einem Immobilienunternehmen ersetzt werden.Nachdem die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr deutlich an Wert verloren habe (über 50 Prozent), laufe das Unternehmen Gefahr, bei der nächsten vierteljährlichen Überprüfung aus dem DAX gestrichen zu werden, so J.P. Morgan-Indexanalyst Pankaj Gupta. Die Deutsche Wohnen sei für ihn "ziemlich wahrscheinlich" der Ersatzkandidat, es sei denn, es gebe einen "großen Rückgang" des Aktienkurses vor dem Stichtag Ende Mai.Neben der Deutsche Wohnen könnte aber auch Delivery Hero in die erste Börsenliga aufsteigen. Der Lieferdienst bringe mittlerweile 16 Milliarden Euro auf die Börsenwaage und sei damit viermal so schwer wie die Lufthansa. Die Deutsche Wohnen komme zurzeit auf rund 14 Milliarden Euro, allerdings sei der Freefloat-basierte Börsenwert höher als bei Delivery Hero. Die Deutsche Börse werde die Indexänderungen am 4. Juni nach 22:00 Uhr MEZ bekannt geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHGDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Lufthansa.