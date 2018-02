Tradegate-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:

26,99 Euro +0,48% (16.02.2018, 10:59)



Xetra-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:

26,80 Euro +0,19% (16.02.2018, 10:47)



ISIN Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq-Symbol Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Lufthansa AG:



Die Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (16.02.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", können Anleger bei der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) weiter zugreifen.Es laufe aktuell einfach rund bei der Lufthansa: Während im Passagiergeschäft nach wie vor satte Gewinne gescheffelt würden, hätten im Jahr 2017 jetzt sogar auch im Frachtgeschäft schwarze Zahlen geschrieben werden können. Dem Bereich, dessen Spartenchef noch im März eine düstere Phase in Aussicht gestellt habe.Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber habe sich jetzt im Gespräch mit der "WirtschaftsWoche" weitaus positiver gezeigt: "Wir haben ein fulminantes Ergebnis für 2017, es war eines der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte der Lufthansa Cargo." Die Hauptgründe für diese erfreuliche Entwicklung seien die florierende Weltwirtschaft, die für eine hohe Nachfrage sorge, und das eiserne Sparprogramm, im Rahmen dessen die Lufthansa knapp 80 Mio. Euro einsparen möchte. Mehr als 70 Mio. Euro davon seien schon realisiert worden.Trotz der letztlich zahlreichen guten Meldungen und den anhaltend guten Geschäftsperspektiven verharre das Wertpapier weiter im - aus charttechnischer Sicht durchaus gesunden - Konsolidierungsmodus. Heute lege der Aktienkurs nur leicht zu, während der DAX fast ein Prozent hinzugewinne. Es dürfte jedoch auch am Wettbewerber Air France KLM liegen, dessen Aktie nach Q4-Zahlen zum Handelsstart in Paris deutlich unter Druck geraten sei."Der Aktionär" bleibe nichtsdestotrotz für den Titel zuversichtlich gestimmt. Neben den guten Aussichten spreche auch die günstige Bewertung für die Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lufthansa-Aktie: