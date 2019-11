Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

16,00 EUR +0,31% (05.11.2019, 08:32)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,925 EUR (04.11.2019)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa habe sich auch im gestrigen Handel wieder einmal in starker Verfassung präsentiert. Im Zuge der soliden Zahlen des Wettbewerbers Ryanair hätten ohnehin sämtliche Airline-Aktien zulegen können. Dabei habe es gestern auch eine negative Meldung gegeben, die den Aktienkurs des DAX-Konzerns aber nicht belastet habe.So müssten die Passagiere der Lufthansa zum Ende dieser Woche wieder mit Streiks der Flugbegleiter rechnen. Deren Gewerkschaft Ufo habe zu einem 48-Stunden-Ausstand bei der Lufthansa-Kerngesellschaft an diesem Donnerstag und Freitag (7. und 8. November) aufgerufen. So wolle sie das Unternehmen an den Verhandlungstisch zwingen. Betroffen seien alle Abflüge der Lufthansa sowie von Töchtern wie Eurowings, SunExpress oder Cityline in Deutschland.Das Unternehmen wolle den Streik mit juristischen Mitteln stoppen und bereite gleichzeitig einen Sonderflugplan für die Streiktage vor. Man verurteile den "massiven" Aufruf der Gewerkschaft Ufo auf das Schärfste und prüfe rechtliche Schritte, habe ein Unternehmenssprecher erklärt. Infrage kämen beispielsweise einstweilige Verfügungen beim Arbeitsgericht. Dem Sprecher zufolge biete die Lufthansa Group täglich rund 580 Abflüge aus Deutschland an. Von diesen 580 Abflügen würden demnach etwa 380 auf die Lufthansa entfallen.Es bleibe abzuwarten, wie es im Streit mit der Ufo weiter gehe. Die Aktie der Lufthansa bleibe nicht nur deshalb ein heißes Eisen. Angesichts der enorm günstigen Bewertung (KGV von 5; KBV von 0,7) sollten aber aktuell bereits sämtliche Risiken im Kurs eingepreist sein.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link