ISIN Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq-Symbol Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt 540 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2015 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Die Passagierbeförderung ist das größte Geschäftsfeld der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage (einschließlich Germanwings und Eurowings), SWISS und Austrian Airlines gehören zur Passage Airline Gruppe. Brussels Airlines und SunExpress ergänzen das Portfolio als strategische Beteiligungen. Mit der Multi-Hub-Strategie bietet die Passage Airline Gruppe den Passagieren ein umfassendes Flugplanangebot bei gleichzeitig höchster Reiseflexibilität. Alle Airlines verbindet das gemeinsame Ziel, die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeitund professionellem Service zu erfüllen.



Die auf dem Weltmarkt führenden Service-Gesellschaften stärken die Lufthansa Group, indem sie die Wachstumschancen in den Bereichen Cargo, Technik, Catering und Financial Services aktiv nutzen. Lufthansa Cargo ist der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group. Lufthansa Technik ist weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile, kommerzielle Flugzeuge. Das Portfolio von LSG Sky Chefs umfasst Catering, Bordverkauf und Bordunterhaltungsprogramme, Bordserviceequipment und dessen Logistik sowie Beratungsleistungen und das Betreiben von Lounges. (15.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Wendepunkt erreicht - ChartanalyseAm Tief von Oktober 2016 bei 9,10 Euro startete bei der Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) eine Kaufwelle, welche sie in den folgenden fünfzehn Monaten auf ein neues Allzeithoch bei 31,26 Euro steigen ließ, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dort seien die Notierungen allerdings nicht weiter vorangekommen, zumal auch der Gesamtmarkt nun zur Schwäche geneigt habe, der sich die Lufthansa-Aktie nicht habe entziehen können. Sie sei bis 25,75 Euro abgerutscht. Dort allerdings sei sie vom langfristigen Aufwärtstrend aufgefangen worden, der aktuell um 26,50 Euro beschrieben werden könne. Dieser Bereich sollte der Lufthansa-Aktie nach unten als wichtige Unterstützung gelten. Nach oben müsste sie den kurzfristigen Abwärtstrend um 28,45 Euro überwinden.Dann könnte sie bis zum eingangs genannten Rekordhoch ansteigen. Darüber hinaus wäre, die langfristige Aufwärtsbewegung als Trendkanal gesehen, auf weitere Sicht ein Anstieg bis zur Oberseite um dann 35 Euro möglich, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:27,21 EUR +0,48% (15.02.2018, 11:59)Tradegate-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:27,12 EUR -0,50% (15.02.2018, 12:13)