Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.06.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Trendwende bald möglich - ChartanalyseBis zum Jahreswechsel schien die Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) kein Morgen zu kennen und kletterte auf ein Niveau von 31,26 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei sei seit Oktober 2016 ein Kursgewinn von insgesamt 235 Prozent zustande gekommen, dann aber sei der Trendverlauf wieder gedreht und habe das Papier der Lufthansa in eine gesunde Korrektur geschickt. Bis heute habe das Papier um über 30 Prozent nachgegeben, doch eine nachhaltige Unterstützung habe der Wert bislang noch nicht gefunden.Tragfähige Supports seien derzeit noch ein kleines Stück weit tiefer angesiedelt, bis wohin die Aktie aller Wahrscheinlichkeit nach zurücksetzen sollte, ehe sich Bullen wieder an das Papier herantrauen und eine mehrwöchige Erholung einleiten würden. Da wären zum einen die Zwischenhochs aus Mitte 2017 bei 21,22 Euro zu nennen, darüber hinaus die markanten Jahreshochs aus 2014 bei 20,29 Euro - hier lägen nämlich strategisch ausgerichtete Long-Positionen im Markt und könnten eine Trendwende einleiten.Noch darf die Aktie der Lufthansa ein Stück weit zurücksetzen, der Unterstützungsbereich zwischen 20,29 und 21,22 Euro sollte jedoch für eine merkliche Reaktion der Käufer sorgen und leitet womöglich eine direkte Erholungsbewegung zurück gen 23,00 Euro und dem dort verlaufenden Trendkanals ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.06.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: