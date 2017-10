WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt 540 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2015 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Die Passagierbeförderung ist das größte Geschäftsfeld der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage (einschließlich Germanwings und Eurowings), SWISS und Austrian Airlines gehören zur Passage Airline Gruppe. Brussels Airlines und SunExpress ergänzen das Portfolio als strategische Beteiligungen. Mit der Multi-Hub-Strategie bietet die Passage Airline Gruppe den Passagieren ein umfassendes Flugplanangebot bei gleichzeitig höchster Reiseflexibilität. Alle Airlines verbindet das gemeinsame Ziel, die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeitund professionellem Service zu erfüllen.



Die auf dem Weltmarkt führenden Service-Gesellschaften stärken die Lufthansa Group, indem sie die Wachstumschancen in den Bereichen Cargo, Technik, Catering und Financial Services aktiv nutzen. Lufthansa Cargo ist der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group. Lufthansa Technik ist weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile, kommerzielle Flugzeuge. Das Portfolio von LSG Sky Chefs umfasst Catering, Bordverkauf und Bordunterhaltungsprogramme, Bordserviceequipment und dessen Logistik sowie Beratungsleistungen und das Betreiben von Lounges. (30.10.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) charttechnisch unter die Lupe.Kraniche könnten bis zu 2.000 Kilometer nonstop zurücklegen. Vielleicht sei es kein Zufall, dass die Lufthansa ausgerechnet einen Kranich als Firmen-Logo ausgewählt habe. Zumindest befinde sich der Aktienkurs seit Jahresanfang auf einem Langstreckenflug und habe sich seither mehr als verdoppelt. Auch die massive Widerstandszone der letzten 16 Jahre zwischen gut 20 EUR und knapp 23 EUR sei nachhaltig verlassen worden. In der vergangenen Woche hätten die Bullen erneut eine neue Bestmarke für das 21. Jahrhundert (27,54 EUR) geliefert. Nach oben liege damit nun der ultimative Rekordstand vom 8. Juli 1998 (28,09 EUR) in greifbarer Nähe. Für einen starken charttechnischen Rückenwind spreche auch der HSBC Trendkompass, der sowohl mit dem Momentum (4 Wochen), als auch mit der Relativen Stärke nach Levy (27 Wochen) weiter steigende Kursnotierungen impliziere. Aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion der Aufwärtsbewegung seit dem Oktobertief 2016 bis zur o. g. Bestmarke ergebe sich ein Kursziel von 34,18 EUR. Damit der Lufthansa-Aktie das Kerosin nicht ausgehe, sollte die Haltezone in Form verschiedener Hochpunkte aus dem Jahr 2007 bei rund 23 EUR verteidigt werden. Danach zeige der Aufwärtstrend seit Oktober (akt. bei 21,57 EUR) den nächsten Halt an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.10.2017)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:27,43 EUR +0,55% (30.10.2017, 09:43)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:27,365 EUR +0,54% (30.10.2017, 09:58)ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:DE0008232125