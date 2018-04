Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,91 EUR -6,64% (26.04.2018, 14:06)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,85 EUR -7,83% (26.04.2018, 14:21)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.04.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) und das Kursziel von 29 auf 27 Euro.Das Q1-Zahlenwerk sei teilweise durch die erstmalige Anfwendung von IFRS 15 verzerrt gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Es habe sowohl seine als auch die Markterwartungen deutlich verfehlt. Der Ausblick für GJ 2018 sei mehrheitlich bestätigt worden. Die Lufthansa sei nach wie vor in einem Marktumfeld unterwegs, das durch eine hohe Wettbewerbsintensität geprägt sei und sich zuletzt eher wieder wieder verschlechtert habe. Diermeier habe seine EPS-Prognosen nach unten revidiert.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Lufthansa-Aktie bekräftigt und von 29 auf 27 Euro reduziert. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: