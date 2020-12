Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,812 EUR +2,25% (14.12.2020, 12:58)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,844 EUR +2,54% (14.12.2020, 12:44)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansa und Co würden unter hartem Lockdown leiden. Doch nun notiere der MDAX-Titel sogar im Plus. Die Antwort auf diesen vermeintlichen Widerspruch sei einfach."An der Börse wird die Zukunft gehandelt" - dieser Satz dürfte jedem Börsianer mindestens einmal begegnet sein. Und genau dies zeige sich heute am Beispiel der Lufthansa. Natürlich werde der harte Lockdown, der gestern verkündet worden sei, zunächst einmal schmerzen. Doch dadurch würden zumindest die Chancen steigen, dass die hohe Zahl an Neuinfektionen wieder verringert werden könne und es zu Beginn des Jahres 2021 zumindest etwas besser werde.Darüber hinaus würden Fortschritte bei den Impfstoffen für leichten Optimismus sorgen. Lufthansa-CEO Carsten Spohr habe bereits in der Vorwoche erklärt, dass die Buchungen seit der Aussicht auf einen Impfstoff verdreifacht hätten. Auch wenn natürlich noch unklar sei, von welchem Niveau aus, so sei dies natürlich genau die Art von Meldungen, welche die Marktteilnehmer jetzt spielen würden.