Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,56 EUR -2,05% (28.06.2018, 14:43)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,56 EUR -1,56% (28.06.2018, 14:57)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.06.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Papier der Fluggesellschaft befinde sich weiter im Sinkflug. Die Lufthansa-Aktie notiere auf Jahrestief. Damit sei das KGV auf gerade einmal 5 (!) gesunken.Im heutigen Handel belaste den DAX-Titel eine Nachricht, welche mit der Lufthansa selbst eigentlich wenig zu tun habe. So habe die US-Airline Delta gemeldet, für das laufende Jahr mit einer Kerosin-Mehrbelastung von zwei Milliarden Dollar zu rechnen. Dies belaste die Luftfahrt-Aktien allgemein, wobei die Lufthansa etwa deutlich besser gegen höhere Ölpreise gehedgt sei.Zudem würden die massiven Probleme bei Eurowings die Lufthansa-Aktie zusätzlich belasten. Denn die Billigtochter scheine in einigen Bereichen mit der Integration der Teile von Air Berlin sowie des deutlichen Ausbaus des Streckennetzes überfordert zu sein.Vielmehr gilt laut Thorsten Küfner von "Der Aktionär" weiter die goldene Börsenregel: Greife nie ins fallende Messer! (Analyse vom 28.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link