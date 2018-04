Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Mögliche Firmenübernahme - Lufthansa hat die Nase vorn - AktienanalyseIn dem Bieterstreit um das angeschlagene italienische Luftfahrtunternehmen Alitalia hat laut Industrieminister Carlo Calenda zufolge Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) die besten Chancen zum Zuge zu kommen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Neben Easyjet und Lufthansa sitze noch ein dritter Wettbewerber im Boot, der allerdings offiziell nicht bekannt sei. Alitalia habe im Frühjahr 2017 Insolvenz anmelden müssen, nachdem sich die Mitarbeiter gegen einen von Gewerkschaften und Management ausgehandelten Rettungsplan gestellt hätten.Aber auch der weiter hohe Konsolidierungsdruck im Luftfahrtsektor schaffe bei Anlegern offenbar wieder Vertrauen und lasse die Aktie durch eine gesteigerte Nachfrage zu Beginn dieser Woche weiter zulegen, nachdem der Wert bereits in der abgelaufenen Woche merklich habe zulegen können. Dabei sei es unter hoher Volatilität gelungen einen seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend zu brechen, dass nun weiteres Kurspotenzial freigesetzt haben dürfte und sich daher durchaus für ein Long-Investment eigne.Der erfolgreiche Start der Lufthansa-Aktie in diese Handelswoche könnte der Airline weiteren Auftrieb geben und Kursgewinne an die Vorwochenstände von 27,32 Euro ermöglichen. Darüber hinaus wäre kurzfristig sogar ein Rücklauf an die Zwischenstände aus Februar/März um 27,95 Euro vorstellbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: