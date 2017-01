ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (09.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Markanter Kurssturz - ChartanalyseWie bereits am Freitagabend von der größten deutschen Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) mitgeteilt wurde, rechnet der Konzern in 2017 mit Mehrausgaben für Treibstoff in Höhe von 400 Millionen Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Grund für den kräftigen Anstieg seien das zuletzt wieder teurere Rohöl und der schwache Euro im Vergleich zum US-Dollar - in dieser Währung würden nämlich Ölgeschäfte an den Weltmärkten abgewickelt. Angaben dazu, wie stark die höheren Kerosinkosten das Unternehmensergebnis belasten würden, habe Lufthansa aber nicht gemacht. Anleger hätten in die Aktie im frühen Handel trotzdem aus ihren Depots herausgeworfen und damit für einen markanten Kurssturz des Wertpapiers gesorgt.Charttechnisch sei damit nun die Erholungsbewegung seit Oktober 2016 komplett zum Erliegen gekommen, auch sei ein potenzielles Trendfortsetzungsmuster mit dem heutigen Rücksetzer unter eine innere Trendlinie unerwartet bärisch aufgelöst worden. Eigentlich sei noch einige Tage zuvor eine regelkonforme Auflösung des symmetrischen Dreiecks mit einem Kursanstieg über die runde Marke von 13,00 Euro zur Oberseite favorisiert worden, allerdings sei das Wertpapier zuvor schon an der oberen Keilbegrenzung gescheitert und habe sich überdeutlich zur Unterseite abgesetzt. Umständehalber könne aber auch ein solches Szenario gut nachgehandelt werden, nur das die Handelsrichtung in diesem Fall halt nach unten gerichtet sei.Ausgehend von der aktuellen Bewertung könne zunächst einmal einen Rückzug des Wertpapiers in den Unterstützungsbereich von 11,58 Euro abgeleitet werden. Darunter dürften sich dann weitere Kursabgaben auf die runde Marke von 11,00 Euro hinzugesellen, im schlimmsten Fall sogar bis in den Bereich der Kurslücke aus Oktober dieses Jahres bei grob 10,50 Euro reichen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.01.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:11,755 EUR -5,16% (09.01.2017, 12:15)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:11,768 EUR -5,29% (09.01.2017, 12:29)