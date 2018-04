Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

23,84 EUR -6,91% (26.04.2018, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

24,13 EUR -6,74% (26.04.2018, 15:51)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) und das Kursziel von 28 auf 24,50 EUR.Q1-Ergebnis enttäuscht: Bedingt durch die Auswirkungen der Erstanwendung des Rechnungslegungsstandards IFRS 15 (Erlöse aus Kundenverträgen) sei der Umsatz in Q1 um 0,7% auf 7.640 Mio. EUR (Vj.: 7.691 Mio. EUR) zurückgegangen. Ohne den IFRS 15-Effekt wäre allerdings der Umsatz um 4,5% ggü. Vj. gestiegen. Der Markt habe diesen Effekt nur unzureichend berücksichtigt: Selbst die niedrigste Schätzung, die der LBBW bekannt sei, habe um etwa 300 Mio. EUR höher als das tatsächliche Ergebnis gelegen. Der Markt sei aber auch von einem höheren Betriebsergebnis ausgegangen. Da das Adjusted EBIT von IFRS 15 unberührt bleibe, habe die Kranichlinie mit 26 Mio. EUR hier eindeutig die Markterwartungen enttäuscht (durchschnittliche Konsensschätzung: 54 Mio. EUR, Vj.: 25 Mio. EUR). Auch der Nettoverlust (-57 Mio. EUR, Konsens: +13 Mio. EUR, Vj.: -68 Mio. EUR) sei höher ausgefallen als vom Markt erwartet. Im ersten Quartal sei zwar aus saisonalen Gründen ein Verlust für Lufthansa zwar als normal anzusehen, allerdings habe die Ertragsentwicklung in vielen Fällen einen richtungsweisenden Charakter für das restliche Geschäftsjahr.Guidance bestätigt: Auf Basis des Marktpreises für Rohöl und des US-Dollar-Kurses erwarte die Lufthansa Group nun im Vorjahresvergleich höhere Treibstoffkosten von rund 600 Mio. EUR (vorher: 700 Mio. EUR). Der um IFRS 15 bereinigte Umsatz solle deutlich oberhalb, das Adjusted EBIT dagegen leicht unterhalb des Vorjahresniveaus ausfallen.Fazit: In der historischen Betrachtung reagiere die Aktie besonders empfindlich auf den Ölpreis, aber auch auf geopolitische Ereignisse und andere externe Faktoren (wie etwa Seuchen), die im Voraus kaum oder gar nicht prognostiziert werden könnten. Hellgren habe seine Prognose leicht nach unten angepasst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: