Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt 540 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2015 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Die Passagierbeförderung ist das größte Geschäftsfeld der Lufthansa Group. Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage (einschließlich Germanwings und Eurowings), SWISS und Austrian Airlines gehören zur Passage Airline Gruppe. Brussels Airlines und SunExpress ergänzen das Portfolio als strategische Beteiligungen. Mit der Multi-Hub-Strategie bietet die Passage Airline Gruppe den Passagieren ein umfassendes Flugplanangebot bei gleichzeitig höchster Reiseflexibilität. Alle Airlines verbindet das gemeinsame Ziel, die Ansprüche der Kunden hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeitund professionellem Service zu erfüllen.



Die auf dem Weltmarkt führenden Service-Gesellschaften stärken die Lufthansa Group, indem sie die Wachstumschancen in den Bereichen Cargo, Technik, Catering und Financial Services aktiv nutzen. Lufthansa Cargo ist der Spezialist für das Logistikgeschäft der Lufthansa Group. Lufthansa Technik ist weltweit führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für zivile, kommerzielle Flugzeuge. Das Portfolio von LSG Sky Chefs umfasst Catering, Bordverkauf und Bordunterhaltungsprogramme, Bordserviceequipment und dessen Logistik sowie Beratungsleistungen und das Betreiben von Lounges. (15.11.2017/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Blue Ridge Capital, L.L.C. reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Lufthansa AG nach wie vor:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Blue Ridge Capital, L.L.C. haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) weiter zurückgezogen.Die Börsenprofis des New Yorker Hedgefonds-Riesen Blue Ridge Capital, L.L.C. haben am 14.11.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Lufthansa-Aktien von 0,74% auf 0,66% abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Lufthansa-Aktien:0,66% Blue Ridge Capital, L.L.C. (14.11.2017)0,44% Lone Pine Capital LLC (18.10.2017)0,49% Capital Fund Management SA (03.07.2017)0,49% Marshall Wace LLP (16.03.2017)0,48% Egerton Capital (UK) LLP (11.10.2016)0,48% Citadel Advisors II LLC (12.10.2016)0,48% WorldQuant, LLC (13.10.2016)0,47% Millennium International Management LP (01.09.2016)0,47% Tybourne Equity Master Fund (29.06.2017)0,46% Senator Investment Group LP (12.05.2017)0,46% Steadfast Capital Management LP (10.05.2017)0,46% BlackRock Investment Management (UK) Limited (25.05.2017)0,45% Renaissance Technologies LLC (19.07.2017)0,44% Alyeska Investment Group LP (24.10.2016)0,43% Valinor Management, L.P. (22.06.2017)0,42% PointState Capital LP (21.09.2016)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:27,475 EUR +0,13% (15.11.2017, 16:47)