Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,00 EUR -0,40% (12.07.2018, 13:59)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,92 EUR -1,19% (12.07.2018, 14:14)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Commerzbank habe die Aktie wieder näher unter die Lupe genommen. Dabei habe sich an der grundsätzlich sehr positiven Einschätzung nichts geändert. Der Titel sei demnach ganz klar zu günstig bewertet. So beziffere Analyst Malte Schulz den fairen Wert weiterhin auf 32,00 Euro, was knapp 60% über dem aktuellen Kursniveau liege. Das Anlagevotum laute nach wie vor "buy". Er betone, dass Lufthansa das starke Passagierwachstum auch im Juni fortgesetzt habe. Ferner habe die Auslastung erhöht werden können und auch die Nachfrage für den Sommer bleibe hoch.Rein fundamental betrachtet sei die Lufthansa mit ihrer starken Marktstellung, der soliden Bilanz und der sehr günstigen Bewertung wirklich attraktiv. Rein charttechnisch betrachtet sei sie in den letzten Wochen jedoch ein reines Trauerspiel gewesen. Investoren sollten daher weiterhin an der Seitenlinie verharren und abwarten, ob vielleicht um die Marke des letzten Tiefs bei 19,80 Euro eine nachhaltige Unterstützung aufgebaut werden könne.Aktuell besteht weiter kein Handlungsbedarf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: