Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei gestern um zwölf Prozent eingebrochen - der stärkste Kursrückgang in den vergangenen drei Jahren. Die sei auf eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr zurückzuführen. Natürlich bestehe nach derart starken Kursverlusten immer die Möglichkeit, dass es an den darauffolgenden Handelstagen zu einer Gegenbewegung komme. Denn oftmals müssten sich beispielsweise Trader, die short gegangen seien, um vom Kurseinbruch zu profitieren, dann mit den Aktien eindecken, was den Aktienkurs zumindest etwas antreibe.Jedoch habe es auch in der Vergangenheit immer wieder Fälle gegeben, in denen Aktien nach Gewinnwarnungen für längere Zeit die Kurse vor der Negativ-Meldung nicht mehr gesehen hätten.Und die Gemengelage in der Luftfahrtbranche sei aktuell einfach unattraktiv. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass in den nächsten Wochen und Monaten weitere Airlines ihre Prognosen kappen müssten - und die Lufthansa-Aktie dann in Sippenhaft genommen werde. Der Markt leide aktuell unter Überkapazitäten, was zu relativ niedrigen Ticketpreisen führe und alle Fluglinien belaste.Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen, sondern auf eine nachhaltige Bodenbildung warten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Risiken seien einfach zu hoch! (Analyse vom 18.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link