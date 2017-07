ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (04.07.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Gewinnmitnahmen erwartet! AktienanalyseThorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse von Neueinstiegen bei der Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ab.Bislang sei die Lufthansa-Aktie der erfolgreichste DAX-Wert in diesem Jahr und notiere auf dem höchsten Stand seit 2007. Laut dem Aktienprofi könne es noch ein bisschen nach oben gehen. Er verweise jedoch darauf, dass der aktuelle Anstieg eine Art Short Squeeze sei. Im November 2016 habe die Short-Quote über 10% betragen. Dann habe die Lufthansa-Aktie nach oben gedreht. Es sei vieles hinzugekommen: Warren Buffett sei bei Fluggesellschaften eingestiegen, das operative Geschäft bei Lufthansa sei nicht schlecht gelaufen, der günstige Ölpreis helfe natürlich auch. Dann hätten die Shorties kalte Füße bekommen und sich eindecken müssen. Mittlerweile habe sich die Short-Quote verringert, deswegen sei nicht mehr damit zu rechnen, dass sich der massive Aufwärtstrend fortsetzen werde. Über kurz oder lang werde es bei der Lufthansa-Aktie sicherlich zu Gewinnmitnahmen kommen.Wer die Lufthansa-Aktie hat, sollte ruhig dabeibleiben, aber von Neueinstiegen wird abgeraten, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.07.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:20,075 EUR -0,86% (04.07.2016, 12:51)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:20,105 EUR -0,48% (04.07.2017, 13:04)