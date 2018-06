Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,60 EUR +0,24% (29.06.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,60 EUR +0,24% (29.06.2018, 20:41)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.06.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Aktienanalyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Chaos breite sich in der Branche aus. Im deutschen Luftverkehr habe sich in der ersten Jahreshälfte 2018 im Vorjahresvergleich die Anzahl ausgefallener Flüge fast verdoppelt, während die Anzahl der Verspätungen um etwa zwei Drittel gestiegen sei. Nach Einschätzung von Branchenexperten seien deshalb im gleichen Zeitraum Entschädigungsansprüche von fast 480 Mio. EUR aufgelaufen. Fachkräftemängel bei den Airlines, aber auch etwa bei der Flugsicherung sowie bei den völlig überlasteten Sicherheitskontrollen an den Flughäfen würden spürbar das Wachstum bremsen.Aufgrund der hohen Nachfrage gebe es momentan sogar einen Mangel an gebrauchten Flugzeugen und selbst Ersatzteile für Triebwerke seien knapp. Die Branche sei somit ihrem eigenen Erfolg zum Opfer gefallen. Außerdem würden die andauernden Streiks der französischen Fluglotsen vor allem den Urlaubsverkehr nach Spanien und Mallorca stören. Der Analyst gehe zwar davon aus, dass die unsichtbare Hand des Marktes diese Herausforderungen mit der Zeit bewältigen werde, dennoch dürfte die Branche im dritten Quartal 2018 kaum ihr volles Potenzial erfüllen können. Bekannterweise sei das dritte Quartal für das Jahresergebnis der europäischen Luftfahrt von sehr hoher Bedeutung.Selbst wenn die Lufthansa nicht in erster Linie die aktuellen Probleme verursacht habe, werde sie als europäischer Branchenprimus kaum den Schwierigkeiten entgehen können. Der Analyst habe deshalb seine Lufthansa-Prognose für 2018 gesenkt. In der historischen Betrachtung reagiere die Aktie besonders empfindlich auf den Ölpreis, aber auch auf geopolitische Ereignisse und andere externe Faktoren (wie etwa Seuchen), die im Voraus kaum oder gar nicht prognostiziert werden könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: