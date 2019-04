Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



20,72 EUR -0,10% (05.04.2019, 16:40)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (05.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Experten der Großbank UBS hätten es in dieser Woche bereits thematisiert: Einige deutsche Aktien wie die Lufthansa seien einfach zu günstig bewertet. Bei der Kranich-Airline sei derzeit auch fast egal, welche Bewertungskennziffer man zugrunde lege - der DAX-Wert sei und bleibe ein wahres Schnäppchen.So betrage der Börsenwert der Lufthansa derzeit lediglich 9,8 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Alleine das Eigenkapital des europäischen Marktführers habe sich zum 31. Dezember auf 9,5 Milliarden Euro belaufen. Das bedeute im Umkehrschluss, dass es das operative Geschäft des Unternehmens, das allein in diesem Jahr wieder einen Nettogewinn von knapp zwei Milliarden Euro erzielen dürfte, praktisch umsonst dazu gebe. Dabei dürfte die Lufthansa das dritte Jahr in Folge einen Nettogewinn von mehr als 4,00 Euro je Aktie erzielen - und 2020 sowie 2021 sogar noch deutlich mehr als in diesem Jahr verdienen.Zudem errechne sich daraus ein KGV von gerade einmal 5. Ein derart niedriger Wert sei bei enorm hoch verschuldeten Konzernen durchaus angebracht. Ebenso beispielsweise bei Firmen, die unter Rechtsrisiken leiden würden, in politisch instabilen Ländern beheimatet seien beziehungsweise den Großteil ihrer Erlöse in derartigen Ländern erzielen würden oder deren Geschäftsmodell einfach nicht mehr zukunftsträchtig sei. Doch all dies treffe auf die Lufthansa nicht zu.Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Lufthansa damit ein sehr attraktives Investment - Anleger können hier weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 16,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.