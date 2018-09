Ende Juli hätten die Papiere nach starken Halbjahreszahlen zu einem Kurssprung über die Marke von 24 Euro angesetzt, seien seitdem aber in Summe weitgehend seitwärts gelaufen. In den kommenden Tagen könnte die Aktie technisch gesehen nun die Unterstützung bei 20 Euro testen.



"Der Aktionär" ist schon seit einigen Wochen eher skeptisch gegenüber der Lufthansa-Aktie eingestellt, so Mrowka in einer Aktienanalyse vom 31. August. Zwar locke eine niedrige Bewertung mit einem KGV von gerade einmal 6 zum Einstieg. Doch die Aktien der Konkurrenz sollten sich besser zeigen. Wer bei der Lufthansa dabei sei, könne investiert bleiben. Als Stopp-Kurs empfehle sich 18,50 Euro.



Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick:



Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 19,90 Sell Citigroup Mark Manduca 31.08.2018 29,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 21.08.2018 - Buy UBS AG Jarrod Castle 15.08.2018 37,00 Outperform RBC Capital Markets Damian Brewer 13.08.2018 20,90 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 01.08.2018 30,58 Kaufen Credit Suisse - 01.08.2018 30,00 Buy HSBC Andrew Lobbenberg 01.08.2018 22,50 Hold Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 01.08.2018 26,20 Neutral Morgan Stanley Penelope Butcher 01.08.2018 27,60 Buy S&P Capital Tan Jun Zhang 01.08.2018 32,00 Buy Commerzbank AG Malte Schulz 31.07.2018 24,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 31.07.2018 27,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 31.07.2018 24,00 Halten LBBW Per-Ola Hellgren 31.07.2018 31,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 31.07.2018 28,00 Buy Société Générale Michael Kuhn 31.07.2018



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 37,00 Euro oder 19,90 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG hat am 31. Juli die Zahlen zum zweiten Quartal 2018 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 31. Juli zu entnehmen ist, hat die Lufthansa die teure Integration von Air Berlin-Teilen und höhere Treibstoffkosten im zweiten Quartal dank höherer Ticketpreise weitgehend wettgemacht. Der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) habe mit 982 Millionen Euro gut drei Prozent niedriger als ein Jahr zuvor gelegen. Für das laufende Jahr rechne Vorstandschef Carsten Spohr weiterhin damit, dass der operative Gewinn nur leicht hinter den fast 3 Milliarden Euro aus dem Rekordjahr 2017 zurückbleibe.Die Eingliederung von Geschäftsteilen der pleitegegangenen Rivalin Air Berlin mache der Lufthansa-Billigtochter Eurowings allerdings auch im Sommer zu schaffen. Die Integrationskosten dürften sich im laufenden Jahr auf rund 170 Millionen Euro belaufen. Im ersten Halbjahr habe der operative Verlust des Bereichs bei 199 Millionen Euro gelegen. Auch für das Gesamtjahr erwarte das Management rote Zahlen. 2019 solle die Gesellschaft aber wieder profitabel sein.Teuer zu stehen kämen der Lufthansa die steigenden Kerosinpreise. Obwohl der Konzern seinen Sprit großenteils zu festen Konditionen im Voraus einkaufe, dürften die Treibstoffkosten im laufenden Jahr statt auf 5,8 Milliarden jetzt auf 6 Milliarden Euro klettern. Das seien 850 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.Positiv würden den Vorstand hingegen die gestiegenen Ticketpreise stimmen. Im ersten Halbjahr hätten die Durchschnittserlöse währungsbereinigt um 1,3 Prozent zugelegt. Auch für das Gesamtjahr rechne die Lufthansa jetzt mit einem leichten Anstieg. Bisher habe die Konzernspitze für 2018 insgesamt eine Stagnation erwartet.Den geplanten Ausbau ihres Flugangebots streiche die Lufthansa indes noch einmal leicht zusammen. Statt um 8,5 Prozent, wie zuletzt geplant, solle es in diesem Jahr nun nur noch um 8 Prozent wachsen. Im Januar habe der Vorstand sogar 12 Prozent angepeilt, diesen Plan aber wegen der schwierigen Integration des Air Berlin-Geschäfts und der verspäteten Auslieferung neuer Airbus-Mittelstreckenjets bereits im Frühjahr gekappt.Insgesamt gesehen habe der Lufthansa-Konzern von seinem angepeilten Jahresgewinn von etwas unter 3 Milliarden Euro nach den ersten sechs Monaten gut ein Drittel erreicht. Allerdings hat das wichtigste Quartal gerade erst begonnen. Fluggesellschaften fliegen den Großteil ihrer Gewinne in der Hauptreisezeit im Sommer ein, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von RBC. Das Analysehaus hat nach den Quartalszahlen das Kursziel von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Die Bewertung lasse darauf schließen, dass eine mögliche Rezession bereits eingepreist sei, schrieb RBC-Analyst Damian Brewer in einer am 13. August vorliegenden Studie. Die Lufthansa-Aktie sei riskant, biete unter Umständen aber hohe Erträge.Die US-Bank Citigroup hat dagegen Lufthansa nach einem Analystenwechsel von "buy" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 32,50 auf 19,90 Euro gesenkt. Deutlich steigende Kapazitäten setzten etwa ein Viertel des Geschäfts der Kranichlinie unter Preisdruck, schrieb Analyst Mark Manduca in einer am 30. August vorliegenden Studie. Er sei zudem weniger optimistisch für den deutschen Markt als die meisten Experten. Mittelfristig dürften wegen der Konkurrenz durch Ryanair, easyJet und Wizz Air auch hier die Preise sinken. Zudem sei die Lufthansa weitaus weniger anlegerorientiert als andere Airlines.Bis auf 22 Euro sackten die Aktien der größten Fluggesellschaft Europas zeitweise ab, bevor sie sich etwas berappelten, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". Schuld sei eine Abstufung durch Citigroup-Analyst Mark Manduca.Tatsächlich ändere die Lufthansa offenbar ihr Preissystem. Wie das Fachmagazin "FVW" berichte, wolle die Lufthansa Group in H1/2019 ein dynamisches System einführen, bei dem die Preissprünge geringer ausfallen würden als bei den bisherigen Buchungsklassen. Für die Fluggesellschaft würden kurzfristigere Preisanpassungen möglich, für Fluggäste könnte das bedeuten, dass Preisvergleiche schwieriger würden.