Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 29,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 27.07.2018 20,80 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 23.07.2018 36,00 Outperform RBC Capital Markets Damian Brewer 20.07.2018 31,00 Buy HSBC Andrew Lobbenberg 20.07.2018 32,00 Buy Commerzbank AG Malte Schulz 20.07.2018 27,12 Outperform Credit Suisse Neil Glynn 19.07.2018 31,00 Buy UBS AG Jarrod Castle 12.07.2018 21,00 Halten LBBW Per-Ola Hellgren 29.06.2018 28,00 Buy Société Générale Michael Kuhn 18.06.2018 29,10 Buy Deutsche Bank Anand Date 15.06.2018 22,70 Reduce Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 12.06.2018 35,00 Outperform BNP Paribas James Hollins 07.06.2018 28,00 Equal-Weight Morgan Stanley Penelope Butcher 01.06.2018 32,50 Buy Citigroup James Ainley 01.05.2018 26,00 Hold S&P Capital Firdaus Ibrahim 27.04.2018 24,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 26.04.2018 31,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 26.04.2018 27,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 26.04.2018

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 36,00 Euro oder 20,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 31. Juli ihre Zahlen zum 2. Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von RBC Capital Markets. Das Analysehaus hat die Einstufung für Lufthansa nach einer branchenweiten Kundenzufriedenheitsanalyse der britischen Unternehmensberatung Skytrax auf "outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Ergebnis der Umfrage lasse positive Rückschlüsse zu für einige Luftfahrtkonzerne, darunter die Lufthansa, schrieb RBC-Analyst Damian Brewer in einer am 20. Juli vorliegenden Studie. Der deutsche Konzern habe mit seinen Fluggesellschaften in vielen Kategorien gut abgeschnitten.Die britische Investmentbank Barclays hat dagegen das Kursziel für Lufthansa vor Zahlen für das zweite Quartal von 23,00 auf 20,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "underweight" belassen. Die europäischen Fluggesellschaften könnten bei der Umsatzentwicklung leicht positiv überraschen, während es kostenseitig zu Enttäuschungen kommen könnte, schrieb Analystin Barclays, Rishika Savjani, in einer am 23. Juli vorliegenden Studie. Bei der Lufthansa habe Savjani auf Integrationskosten nach Übernahmen verwiesen. Zudem werde der Ölpreis zunehmend zur Belastung für die Airlines.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?