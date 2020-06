Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Medienberichten zufolge solle es heute ein Treffen des neuen Großaktionärs Heinz Hermann Thiele mit Lufthansa-CEO Carsten Spohr und Finanzminister Olaf Scholz geben. Vorher habe der Lufthansa-Vorstand eigentlich noch konkrete Deals mit den Gewerkschaften zum geplanten Stellenabbau vorlegen wollen - doch dies sei nicht gelungen.So gehe das Ringen um Einsparungen beim Personal weiter. Unternehmen und Gewerkschaftsvertreter hätten am Montag in Frankfurt die Fortsetzung der Verhandlungen bestätigt, aber keinen Zeitpunkt für eine mögliche Einigung mehr nennen wollen. Ursprünglich sei dieser Montag als Termin avisiert worden, um die Ergebnisse noch vor der für Donnerstag angesetzten außerordentlichen Hauptversammlung (25. Juni) präsentieren zu können.Der von der Corona-Krise hart getroffene Konzern habe wegen der dauerhaft sinkenden Nachfrage den weltweiten Personalüberhang auf 22.000 Stellen beziffert. Davon würden rund 11.000 Stellen auf Deutschland entfallen. Bei den Verhandlungen sollten nun Maßnahmen vereinbart werden, um möglichst viele Mitarbeiter an Bord zu halten. Das seien zum Beispiel ausgeweitete Teilzeitmodelle und der Verzicht auf Gehaltssteigerungen und Zulagen. Beteiligt seien die Gewerkschaften ver.di, Ufo und Vereinigung Cockpit, die bereits verschiedene Sparvorschläge unterbreitet hätten.Der Konzernumbau treffe auch die Töchter im In- und Ausland. Der Flugbetrieb von Germanwings werde nicht wiederaufgenommen, wie Lufthansa bereits mitgeteilt habe. Eurowings verringere den Angaben zufolge die Personalkapazität in der Verwaltung um 30 Prozent und streiche dafür 300 Stellen. Bei Austrian Airlines gebe es aufgrund der Flottenverkleinerung einen Personalüberhang von 1.100 Stellen. Brussels Airlines werde ihre Kapazitäten um 1.000 Stellen reduzieren, bei Lufthansa Cargo seien es 500 Stellen.Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät angesichts der hohen Unsicherheit weiterhin von einem Engagement auf der Short- oder der Long-Seite ab. (Analyse vom 22.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link