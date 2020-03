Die Lage bei der Kranich-Airline sei zweifellos ernst. Dennoch dürften nur wenige Fluggesellschaften in ganz Europa derart gute Chancen wie die Lufthansa haben, diese historische Krise zu überstehen. Die günstig bewertete Aktie sollten Anleger daher unbedingt auf ihrer Watchlist belassen. Vor einem Einstieg sollte eine Stabilisierung des Börsenumfelds abgewartet werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" weiter.



Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 13,60 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 16.03.2020 15,45 Outperform Credit Suisse Neil Glynn 16.03.2020 11,10 Sell Goldman Sachs Venetia Baden-Powell 16.03.2020 9,10 Halten Independent Research Sven Diermeier 16.03.2020 9,00 Reduce Kepler Cheuvreux - 16.03.2020 - Underweight Morgan Stanley Carolina Dores 16.03.2020 7,00 Verkaufen NORD/LB Wolfgang Donie 16.03.2020 18,00 Buy UBS AG Jarrod Castle 16.03.2020 18,00 Buy HSBC Andrew Lobbenberg 03.03.2020 18,00 Buy Berenberg Bank William Fitzalan Howard 25.02.2020 - Halten DZ BANK Dirk Schlamp 24.02.2020 12,70 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 22.01.2020 18,00 Hold Deutsche Bank Andy Chu 12.12.2019 14,00 Sector Perform RBC Capital Markets Damian Brewer 07.11.2019



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,816 EUR +1,85% (17.03.2020, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,746 EUR +2,27% (17.03.2020, 15:43)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.03.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,00 Euro oder 7,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 19. März ihre Zahlen zum vierten Quartal 2019 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, werde dem Titel das höchste Kursziel von 18,00 Euro u.a. von den Analysten von der UBS zugebilligt. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Lufthansa nach der gestrichenen Dividende und anderen Liquiditätsmaßnahmen auf "buy" belassen. Angesichts der Coronavirus-Krise lege die Fluggesellschaft den Fokus auf die Bilanz und die Liquidität, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am 16. März vorliegenden Studie. Die Perspektiven seien ungewiss für die Branche, doch sei kaum ein Szenario vorstellbar, in dem die Lufthansa ihre Geschäfte wegen Liquiditätsmängeln nicht fortsetzen könne.Die niedrigste Kursprognose für Lufthansa kommt hingegen von der NORD/LB: Der dort zuständige Analyst Wolfgang Donie hat die Aktie der Airline anlässlich weiterer drastischer Kapazitätskürzungen von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 13 auf 7 Euro reduziert. Europas gesamte Luftfahrtindustrie kämpfe wegen der Coronavirus-Krise ums Überleben, schrieb Donie in einer Studie vom 16. März. Der Analyst gehe davon aus, dass die Branche mit Staatshilfen gestützt werden müsse. Diese dramatische Situation dürfte trotzdem zu einer (seit Jahren erwarteten) Marktkonsolidierung führen. Langfristig dürfte die Lufthansa als starke Airline davon profitieren.Die Lufthansa-Aktie gehört am Dienstag schon wieder zu den schwächsten Werten im DAX, berichtet Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 17. März. Dabei habe alles am Morgen noch so gut ausgesehen. Nun sorge aber eine Meldung aus Italien für neue Verunsicherung. Dort müsse die ohnehin seit Jahren kriselnde Fluggesellschaft Alitalia wegen der Corona-Krise verstaatlicht werden.Laut der Agentur Reuters plane die italienische Regierung, die Kontrolle über Alitalia zu übernehmen, da die ohnehin taumelnde Fluggesellschaft aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs nun in existenzielle Not gerate. Als erste Maßnahme stelle die italienische Regierung hat 600 Millionen Euro zur Verfügung, um die Fluggesellschaft über Wasser zu halten.Die Lufthansa stehe deutlich besser da, allerdings lote die deutsche Fluggesellschaft für den Fall, dass sich die Corona-Krise verschlimmere oder länger hinziehe, ebenfalls mögliche Staatshilfen aus. Der Vorstand habe sich angesichts "dieser bisher unbekannten Herausforderung daher entschieden, mit den Regierungen unserer Heimat-Länder nicht nur wie bisher über den Abbau von Belastungen zu sprechen, sondern auch über aktive Unterstützungen, sobald diese notwendig werden", habe Lufthansa-Chef, Carsten Spohr, am Montag gesagt.Unterdessen kürze die Lufthansa ihre laufenden Ausgaben und versuche Investitionen zu verschieben. Für einen Teil der Belegschaft solle Kurzarbeit beantragt werden. Spohr habe die Mitarbeiter zu Solidarität und Verzicht aufgerufen, "um die Zukunft der Lufthansa-Gruppe zu sichern". Ziel sei, möglichst alle Beschäftigten an Bord zu halten.Die Führungsspitze spiele zudem bereits Möglichkeiten durch, wie sie Teile des Flugbetriebs im Extremfall zeitweise stilllegen könnte. Spohr habe "auch potenzielle temporäre Schließungen" von Flugbetrieben oder einzelner Drehkreuze genannt. Als Drehkreuze - so genannte Hubs - würden bei der Lufthansa die großen Flughäfen in Frankfurt, München, Wien und Zürich gelten.Angesichts der weltweiten Reisewarnung der Bundesregierung streiche die Lufthansa zunächst ihr Flug-Angebot weiter zusammen. Demnach solle nur noch jeder zehnte geplante Fernflug stattfinden und ungefähr jede fünfte Nah- und Mittelstreckenverbindung. Ursprünglich habe das Unternehmen im Sommerflugplan rund 26.000 Flüge in der Woche geplant. Die Tochter Austrian Airlines (AUA) wolle ihren regulären Flugbetrieb von diesem Donnerstag an zunächst bis 28. März komplett einstellen.