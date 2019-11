NASDAQ-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/ Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (26.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Luckin Coffee sei der Starbucks-Konkurrent in China. Man sei nicht so lange an der Börse. Was Luckin Coffee interessant mache, sei das no-frills-Angebot. Luckin Coffee sei im letzten Quartal sehr gut angekommen. Man habe mehrere Hundert Filialen neu eröffnet. Luckin Coffee sei aggressiv auf Wachstumskurs. Man verbrenne zwar enorm viel Geld, was die Luckin Coffee-Aktie in den letzten Monaten zurückgehalten habe. Dann seien aber die Quartalszahlen gekommen, die gezeigt hätten, dass man voll auf Wachstumskurs sei. Das sei die Initialzündung für den 60%-Anstieg der Luckin Coffee-Aktie gewesen. Luckin Coffee ist ein sehr spannender Wert, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:29,20 EUR 0,00% (26.11.2019, 12:31)