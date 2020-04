Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie:



Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/ Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) unter die Lupe.Bei Luckin Coffee seien offenbar Zahlen im großen Stil gefälscht worden. Das habe das Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben. Bislang gehe es um fingierte Transaktionen in Höhe von 2,2 Mrd. Yuan, umgerechnet etwa 290 Mio. Euro. Der chinesische Starbucks-Konkurrent stehe allerdings erst am Anfang einer Untersuchung der Vorfälle.Die ersten Ergebnisse einer internen Untersuchung würden darauf hindeuten, dass seit dem zweiten Quartal 2019 der leitende Geschäftsführer, Jian Liu, und mehrere seiner Untergebenen Geschäftsumsätze gefälscht hätten, habe das Unternehmen mitgeteilt. Die involvierten Personen seien entlassen worden. Geschäftsbeziehungen zu Parteien, die in die Vorfälle verwickelt sein sollten, habe Luckin Coffee beendet.Aktuell untersuche das Unternehmen das Ausmaß der fingierten Verkäufe. Auch Kosten und Ausgaben seien in erheblichem Umfang aufgeblasen worden, habe es geheißen. Die Untersuchung werde fortgesetzt.Die Luckin Coffee-Aktie stürze nach der Nachricht um mehr als 70 Prozent ab. Luckin Coffee sei bereits zuvor keine laufende Empfehlung mehr gewesen. Anleger sollten den Titel jetzt auf jeden Fall meiden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Es sei völlig unklar, wie groß der Schaden wirklich sei und welche Folgen sich daraus für die Kaffeehauskette ergeben würden. (Analyse vom 02.04.2020)