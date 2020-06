Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

1,23 EUR (26.06.2020)



NASDAQ-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

1,38 USD -54,00% (26.06.2020)



ISIN Luckin Coffee-Aktie:

US54951L1098



WKN Luckin Coffee-Aktie:

A2PJ6S



Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LC0A



NASDAQ Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LK



Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (29.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) unter die Lupe.Bei Luckin Coffee würden sich einmal mehr die Ereignisse überschlagen: Der Kurs des einstigen Starbucks-Herausforderers aus China sei tief gefallen. Nach einem Betrug im Umfang von Hunderten Millionen Dollar sei der Wert des Unternehmens aus Anlegersicht seit April völlig unklar. Am Freitag sei im US-Handel ein weiterer Einbruch gefolgt: 50 Prozent sei es abwärts gegangen. Bei 1,16 Dollar sei ein neues Allzeittief markiert worden.Luckin habe mitgeteilt, nicht weiter gegen ein Delisting vorgehen zu wollen. Begründet worden sei diese Entscheidung nicht. Der Handel der Luckin-Anteile an der Nasdaq sei ausgesetzt, werde demnächst wohl komplett eingestellt und nur noch außerbörslich möglich sein.Unterdessen gebe es offenbar eine interne Schlammschlacht im Unternehmen. Einer der mutmaßlichen Drahtzieher des Betrugs, Chairman Lu "Charles" Zhengyao, sei vom Verwaltungsrat zum Rücktritt aufgefordert worden. Am 2. Juli solle eine Entscheidung fallen.Nicht zuletzt nach dem zwischenzeitlichen Kursanstieg auf 6,79 Dollar Anfang Juni habe "Der Aktionär" vor dem Kauf von Luckin gewarnt: "Es ist für Außenstehende nicht mal ansatzweise klar, ob und wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Eine seriöse Einschätzung ist schlichtweg nicht möglich. Die Aktie ist derzeit ein reiner Spielball für Spekulanten und daher kein Kauf." Dem ist nach den aktuellen Entwicklungen nichts hinzuzufügen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 29.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link