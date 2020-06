Tradegate-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

3,66 EUR -3,94% (10.06.2020, 09:25)



NASDAQ-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

4,29 USD -10,81% (09.06.2020, 22:00)



ISIN Luckin Coffee-Aktie:

US54951L1098



WKN Luckin Coffee-Aktie:

A2PJ6S



Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LC0A



NASDAQ Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LK



Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (10.06.2020/ac/a/n)





Xiamen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer D1 Capital Partners L.P. hebt Netto-Leerverkaufsposition in Luckin Coffee-Aktien massiv an:Die Shortseller von D1 Capital Partners L.P. setzen ihre Leerverkauf-Attacke gegen die Aktien der Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) fort.Die Finanzprofis von D1 Capital Partners L.P. mit Sitz in New York, USA, haben am 08.06.2020 ihre Short-Position von 1,09% auf 1,84% der Aktien von Luckin Coffee erhöht.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Luckin Coffee-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Luckin Coffee-Aktien auf mindestens 1,84%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie: