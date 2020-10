Es bleibt dabei: Die Luckin Coffee-Aktie ist kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2020)



Luckin Coffee Inc. ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A) unter die Lupe.Weniger als einen Dollar habe eine Aktie des einstigen Starbucks-Herausforderers aus China dieses Jahr zeitweise gekostet. Der Kurs sei so tief gefallen, weil aufgeflogen sei, dass es Umsätze in Höhe von Hunderten Millionen Dollar in Wirklichkeit nie gegeben habe. Inzwischen würden aber immerhin wieder mehr als vier Dollar pro Luckin-Coffee-Aktie gezahlt. Was sei passiert?Eigentlich nicht viel. Jedenfalls nichts, das die mehr als 300 Prozent Aufschlag gegenüber dem Tief rechtfertigen würde. Die rund 7,7 Millionen Euro Strafe, die Chinas Finanzaufsicht den am Betrug beteiligten Unternehmen auferlegt habe, würden relativ milde wirken. Für den Kursanstieg könnten Short-Eindeckungen verantwortlich sein. Das könnte wiederum Momentum-Trader angezogen haben, angetrieben von Spekulationen in Onlineforen, dass eine Aktie wie Luckin immer mal für schnelle 20 Prozent oder mehr gut sein könnte.Fakt sei: Die Luckin Coffee-Aktie, die zu besten Zeiten mehr als 50 Dollar gekostet habe, sei zum Zockerwert verkommen. Aus charttechnischer Sicht sei der Anstieg nach dem Crash nicht mehr als eine Gegenbewegung. Solange nicht wenigstens der Widerstandsbereich von 6,80 bis 7,30 Euro überwunden werde, sei die übergeordnete Tendenz weiter klar bearish.Außerdem habe Luckin Coffee von Skaleneffekten profitiert. Wenn aber nun die wahre Substanz des Unternehmens deutlich geringer sei als angenommen, stelle sich die Frage, wie tragfähig Luckins Geschäftsmodell unter realistischen Bedingungen überhaupt sei. Eine Frage, die aktuell mangels belastbarer Zahlen nicht mal ansatzweise seriös beantwortet werden könne.Letztendlich habe sich in den vergangenen Wochen beim Unternehmen nichts geändert.