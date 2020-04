Tradegate-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

5,88 EUR -2,00% (03.04.2020, 12:54)



NASDAQ-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

6,40 USD -75,57% (02.04.2020, 22:00)



ISIN Luckin Coffee-Aktie:

US54951L1098



WKN Luckin Coffee-Aktie:

A2PJ6S



Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LC0A



NASDAQ Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LK



Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/ Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (03.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn eine Geschichte zu gut klinge, um wahr zu sein, dann sei sie dann vielleicht am Ende auch, denke der Aktienprofi. Luckin Coffee habe gestern eine Mitteilung herausgebracht, dass der COO die Umsatzzahlen geschönt habe und zwar unter Umständen im Volumen von 310 Mio. USD über die vergangenen Quartale. Was bedeute das? 40% der Gesamtumsätze in den vergangenen Jahren seien damit obsolet gewesen. Jetzt wolle Luckin Coffee unabhängige Prüfer einsetzen, die herausfinden sollten, in welchem Ausmaß dieser Betrug letztendlich stattgefunden habe.Die Luckin Coffee-Aktie habe gestern zeitweise 80% verloren. Die Analysten, die sie gecovert hätten, hätten ihre Ratings ausgesetzt. Bevor nicht herauskommt, in welchem Umfang betrogen wurde, wird vermutlich keine großartige Erholungsbewegung drin sein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.04.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie: