NASDAQ-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

3,52 USD +35,91% (06.04.2020, 21:08)



ISIN Luckin Coffee-Aktie:

US54951L1098



WKN Luckin Coffee-Aktie:

A2PJ6S



Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LC0A



NASDAQ Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LK



Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (04.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) unter die Lupe.Noch vor wenigen Monaten sei das chinesische Unternehmen an der Börse mehr als 12 Mrd. USD wert gewesen. Mittlerweile betrage die Marktkapitalisierung weniger als 1 Mrd. USD. Der Betrugsskandal um den einstigen Starbucks-Herausforderer aus China sei aber noch nicht komplett aufgearbeitet. Derzeit könne Luckin Coffee-Aktie wieder an der US-Börse NASDAQ gehandelt werden - noch.Luckin Coffee drohe der Ausschluss von der NASDAQ. Eine seriöse Bewertung der Luckin Coffee-Aktie sei nach dem Skandal nicht möglich. Zu unklar sei, wie erfolgreich das Geschäftsmodell abzüglich der Manipulationen durch ehemalige Führungskräfte und Mitarbeiter künftig sein werde. Gezockt werde freilich trotzdem - das habe jedoch mehr mit Glücksspiel als mit Geldanlage zu tun, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:3,34 EUR +44,59% (07.04.2020, 21:53)