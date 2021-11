Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

31,95 EUR -0,16% (01.11.2021, 17:06)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

36,68 USD -0,84% (01.11.2021, 16:52)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (01.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Nach den rasanten Kursgewinnen in der letzten Oktoberwoche gehe auch im November die Rally bei der Lucid Group-Aktie weiter. Im frühen US-Handel habe das Papier des Elektroautobauers über 5% im Plus notiert, bevor es einen Teil der Gewinne habe abgeben müssen.Für ordentlich Kursfantasie in der neuen Handelswoche würden die ersten Auslieferungender Lucid-Air-Fahrzeuge sorgen. Vergangenen Samstag hätten die ersten Kunden ihreExemplare ausgeliefert bekommen und trotz eines stolzen Kaufpreises von rund 170.000USD biete der Air einiges, was begeistere.Auf dem Papier stehe der Lucid Air mit einer Reichweite von 451 bis 520 Meilen z.B. deutlich besser da als das Tesla Model S. Auch die ersten Reviews des neuen Premium-Elektrofahrzeuges seien größtenteils positiv - Dan Neil vom Wall Street Journal gerate sogar regelrecht ins Schwärmen.Allerdings herrscheauf dem EV-Markt aktuell ein großer Hype, der die Lucid Group-Aktie entgegen der aktuell zu hohen Bewertung noch weiter antreiben könnte. "Der Aktionär" sei seit 22,89 Euro dabei. Anleger sollten den Stoppkurs auf Einstand nachziehen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link