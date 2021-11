NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Zu den am Mittwoch meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. die Lucid Group gehört. Die Aktie des Herstellers von Elektroautos stehe bei den Verkäufen im Fokus. Der Hype um das US-Unternehmen kenne offenbar keine Grenzen. Um über 23% sei es erneut am Dienstagabend für die Lucid Group-Aktie nach oben gegangen, nachdem die Firma am späten Montagabend die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht habe, so Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 17.11.2021)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Lucid Group-Aktie: