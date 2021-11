Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Für die US-Investmentbank Morgan Stanley würden Anleger, die sich auf das Elektroauto-Start-up Lucid Motors stürzen würden, etwas übereilt handeln. Analyst Adam Jonas rechne nicht damit, dass die Aktie das aktuelle Niveau halten könne, und erwarte einen massiven Einbruch um rund 70 Prozent.Wegen der Euphorie um Lucid sei die Marktkapitalisierung des Unternehmens am Dienstag sogar über die von Ford gestiegen. Jonas bewerte Lucid jedoch weiterhin mit "underweight". Seiner Meinung nach sei Lucid noch weit von einem sicheren Erfolg entfernt."Die Ausweitung der Produktion ist erfahrungsgemäß der riskanteste Teil für ein Unternehmen. Dieses Risiko wird noch durch die unerwartete Unterbrechung in der Lieferkette verstärkt, über die LCID keine Kontrolle hat", habe Jonas geschrieben.Lucid melde immer noch Fahrzeugvorbestellungen anstelle von Verkäufen. Die Aktien des Unternehmens seien innerhalb eines Monats von etwa 24 Dollar auf mehr als 55 Dollar pro Aktie gestiegen. Das entspreche einem Anstieg von etwa 130 Prozent. Laut Morgan Stanley sei die Bewertung jetzt extrem ambitioniert.Morgan Stanley gehe davon aus, dass das Unternehmen die Produktionsziele des Managements für 2030 und eine EBITDA-Marge von rund 15 Prozent langfristig verfehlen werde. Jonas habe sein Kursziel zwar um vier Dollar erhöht, aber mit 16 Dollar liege es immer noch mehr als 70 Prozent unter dem Schlusskurs der Aktie am Dienstag."Der Aktionär" habe Lucid Motors noch rechtzeitig zum Kauf empfohlen. In der Zwischenzeit sei die Aktie zweifelsfrei heiß gelaufen und bereit für eine Konsolidierung. Wer dabei ist, verkauft die Hälfte und lässt den Rest mit Stopp bei 25 Euro laufen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Lucid Group-Aktie. (Analyse vom 17.11.2021)